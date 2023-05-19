Учителя биологии, обвиняемого в домогательствах к школьнице в Москве, заключили под стражу

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней на юге столицы, заключили под стражу.

"29-летнему мужчине, обвиняемому в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней на юге Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

Ранее мужчина был задержан, ему предъявили обвинение по части 2, статьи 135 УК РФ "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным ряда телеграм-каналов, обвиняемый является учителем биологии в одной из столичных школ. Отмечалось, что отец ученицы обвинил мужчину в том, что он присылал девочке откровенные фото. Руководство школы приняло решение уволить педагога и в данный момент сотрудничает со следствием.

До этого в Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка", ранее судимого за педофилию. Мужчина преследовал девочку, зашел с ней в подъезд и совершил в отношении нее действия сексуального характера, но мать ребенка смогла спасти ее.