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Договоренность о прекращении огня в районе Алешек Херсонской области изначально распространялась и на территорию за пределами города. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос ТАСС, комментируя публикации о высказывании первой леди США Мелании Трамп.

Поводом для обсуждения стало ее заявление о расширении зоны действия режима тишины за пределы Алешек. Песков подчеркнул, что этот вопрос поднимался ранее и уже несколько дней обсуждается публично.

"Ну, об этом шла речь, уже два дня об этом говорят", – сказал представитель Кремля.

Он также призвал внимательно изучить предыдущие заявления по Алешкам.

Режим прекращения огня начал действовать в 04:00 27 октября. Он предусматривает меры для обеспечения безопасности жителей и доставки социально значимых грузов.

Для выполнения этих задач планируется провести инженерную разведку местности. Режим тишины должен продлиться до 1 ноября.