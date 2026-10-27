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27 октября, 13:41

Происшествия

Сальдо заявил, что Алешки почти полностью остались без энергоснабжения

Фото: depositphotos/gyn9037

Прифронтовой город Алешки в Херсонской области практически полностью лишился энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо ИС "Вести".

"Поврежден газопровод, там нет газа, который давал возможность вырабатывать электроэнергию", – сказал губернатор.

Несмотря на это, в городе принимает пациентов центральная районная больница, коммунальные службы продолжают работу. Продукты и топливо жителям по-прежнему передают российские военные, хотя объемы поставок ограничены – противник до этого препятствовал доставке, пояснил Сальдо.

В середине октября вопрос безопасности жителей Алешек и доставки жизненно важных грузов обсуждали Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV. Российский лидер поддержал намерение Святого престола содействовать защите населения и организации поставок, а понтифик призвал установить перемирие, чтобы обеспечить доставку помощи и эвакуацию.

Позднее в Белом доме заявили, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. После этого стало известно, что российские войска введут режим тишины. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет его соблюдать.

27 октября Вооруженные силы РФ прекратили огонь на херсонском направлении. На время действия режима тишины планируется принять меры для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов. Также Россия намерена обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщений о нарушении режима тишины пока не поступало.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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