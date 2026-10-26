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26 октября, 14:01

Политика

ВСУ с помощью дронов ставят мины-ловушки у Алешек, чтобы сорвать эвакуацию

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские военные дистанционно минируют подъездные пути к Алешкам в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ используют беспилотники для минирования дорог. Это препятствует эвакуации мирных жителей и доставке необходимых товаров.

Ситуация в Алешках длительное время остается критической. Город подвергается постоянным обстрелам, доставка продуктов и лекарств затруднена, а безопасно покинуть населенный пункт жителям сложно. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что люди оказались в крайне тяжелых условиях.

В середине октября вопрос безопасности жителей и доставки жизненно важных грузов обсуждали Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV. Путин поддержал намерение Святого престола содействовать защите населения и организации поставок, а понтифик призвал установить перемирие, чтобы обеспечить доставку помощи и эвакуацию.

Позже Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Американская сторона также отметила роль первой леди Мелании Трамп в достижении соглашения. После этого стало известно, что российские войска введут режим тишины на херсонском направлении с 04:00 27 октября. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренность о прекращении огня в Алешках может стать примером для аналогичных соглашений на других участках зоны СВО.

Армия России введет режим тишины на херсонском направлении 27 октября

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