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26 октября, 12:56

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Песков: прекращение огня в Алешках может стать примером для других участков в зоне СВО

Прекращение огня в Алешках может стать примером для других участков в зоне СВО – Песков

Фото: kremlin.ru

Пример прекращения огня в Алешках в гуманитарных целях может стать примером для аналогичных договоренностей по другим участкам в зоне специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно может (стать примером. – Прим. ред.) – тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны. <....> Мы высоко ценим эти усилия, конечно, это может стать прецедентом", – отметил он.

По словам официального представителя Кремля, Москва надеется, что украинская сторона выполнит договоренности в рамках гуманитарной операции.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о неприемлемости насильственного вывоза семей с детьми из Алешек в ответ на высказывания со стороны Украины.

"Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения", – написала она в MAX.

Лантратова подчеркнула, что все должно быть сделано добровольно, а не в интересах киевских властей, "воспылавших заботой о живущих там людях". Российская сторона делает все, чтобы максимально безопасно предоставить людям выбор эвакуации.

Ранее Белый дом заявил, что Штаты добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Утверждалось, что на это непосредственно повлияла первая леди США Мелания Трамп.

Позже стало известно, что российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции. Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября. В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня.

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