В семье Тепляковых родился десятый ребенок

Фото: youtube.com/alisaxuexi

В семье Евгения и Натальи Тепляковых родился десятый ребенок. Об этом отец сообщил в личном блоге.

Мальчика назвали Градошем. Тепляков-старший также опубликовал фотографию новорожденного.

Имена детей в семье давно стали некой традицией. Первого ребенка пара назвала Алисой, следующих – Хеймдаллем, Лейей, Террой, Айлунгом, Фейлунгом, Тесеем и Сулейманом. Девятый – Альрик Финист Ольрион – родился летом 2024 года.

При этом многодетная мать не скрывает, что справляться с таким количеством детей бывает непросто. Она рассказывала, что семья уже пыталась найти няню, но подходящего специалиста не оказалось.

В свою очередь, многодетный отец публиковал объявление о поиске "молодой секретарши", которая должна быть "симпатичной", не иметь семейных обязательств и быть готовой работать за идею. Такое объявление вызвало недоумение у пользователей Сети.

