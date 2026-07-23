Глава семьи вундеркиндов Евгений Тепляков сообщил о скором пополнении

Супруги Тепляковы, воспитывающие детей-вундеркиндов, ждут десятого ребенка. Об этом в своем блоге рассказал глава семьи Евгений. Подробности – в материале Москвы 24.

"Много детей – действительно здорово"

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

Евгений и Наталья Тепляковы, прославившиеся благодаря не по годам одаренной дочери Алисе, ждут десятого ребенка.





Евгений Тепляков многодетный отец У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается.

Девятый – Альрик Финист Ольрион – родился у пары два года назад, летом 2024 года. Также в семье подрастают девочки Алиса, Терра, Лейя и еще пять мальчиков: Хеймдалль, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман.

Недавно супруги опубликовали на своем канале архивное интервью, записанное еще до поступления старшей дочери Алисы в МГУ. В нем мать девочки делилась планами на будущее, а также рассказала о материнстве. По ее словам, она не планировала становиться многодетной мамой и после появления первого ребенка хотела выйти на работу.



Наталья Теплякова многодетная мать Когда у меня появилась Алиса, я вообще планировала выйти на работу. Думала, чуть-чуть посижу с ребенком и буду работать. В тот момент мы жили в Китае, но потом появился второй малыш. Глядя на Алису, я понимала, что ей скучно. Хотела, чтобы у нее были брат или сестра. Потом мы поняли, что дети – это счастье. Много детей – действительно здорово. Совсем другая семья, совсем другие отношения.

При этом Наталья отметила, что воспитание такого количества детей требует много сил. Она добавила, что была бы счастлива, если бы существовало больше программ помощи многодетным семьям.

"Мы пытались приглашать няню, но к нам какое-то время ходила только уборщица", – рассказала женщина, отметив, что стране нужны профессионалы, специализирующиеся на многодетных семьях.



Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

До 2024 года большая семья Тепляковых часто меняла съемные квартиры, так как нуждалась в большой жилой площади. Проживание в одной из них закончилось скандалом – семью пытались выселить. Согласно открытым данным, Тепляковы некоторое время даже жили в однушке.

В сентябре 2024 года Евгений сообщил, что семья получила от властей 28 миллионов рублей на покупку жилья.

"Деньги нам выделили. Иду подавать документы в МФЦ для перечисления средств на блокированный целевой счет индивидуально. Это такой специальный счет, на который перечисляют средства. 28 миллионов 652 тысячи рублей", – заявил Тепляков в личном блоге.

В декабре 2024 года семья стала собственниками квартиры в доме на Варшавском шоссе площадью 100 квадратных метров, сообщили СМИ со ссылкой на юриста Антона Попкова.

Талантливые дети

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

Семья Тепляковых прославилась благодаря одаренным детям, которые осваивали учебную программу быстрее сверстников и раньше срока поступали в учебные заведения.

В апреле 2026 года от Евгения стало известно, что одна из дочерей, 9-летняя Терра, получила рабочую специальность. Девочке присвоили квалификацию "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" третьего разряда.

Согласно документу, ребенок прослушал курс в негосударственном центре профессионального образования объемом 320 часов. Однако Евгений в своем блоге о подробностях обучения и дальнейших планах Терры не сообщил.





Евгений Тепляков многодетный отец Здесь очень важно, что это не просто так. Это реальные документы, выданные учреждением, лицензированным департаментом образования города Москвы. Документ подписан электронной подписью, что подтверждает факт его выдачи. Терра теперь у нас продавец.

При этом ранее Евгений заявлял, что Терра пыталась поступить в МГУ, но семья не смогла организовать ей место в квартире для участия в ДВИ (дополнительные вступительные испытания), поэтому имени девочки не оказалось в списке поступивших.

Старшая дочь, 14-летняя Алиса Теплякова, окончила университет в 13 лет. Девочка сначала поступила в МГУ, но из-за проблем во время сессии покинула вуз в 2023 году.

В марте 2026-го стало известно, что Теплякова-старшая все-таки закончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), куда перевелась в сентябре 2023-го, и получила диплом педагога-психолога.

Она завершила программу за 2,5 года в ускоренном режиме, само обучение Алисы проходило дистанционно. Защита состоялась в очном формате перед комиссией 26 февраля.

Позже Евгений Тепляков сообщил, что Алиса начала зарабатывать консультированием детей и взрослых и берет около 50 тысяч рублей за сеанс. По его словам, жалоб со стороны клиентов не поступало. При этом многие СМИ отметили, что официально она не может работать по профессии до достижения 16 лет.