Юлия Снигирь ответила хейтерам, раскритиковавшим актерскую работу дочери Тимати

Дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова снялась в фильме "Дива". Девочка исполнила роль оперной певицы с выдающимися вокальными данными, которые вызывают у ее старших коллег зависть. В Сети неоднозначно отнеслись к выбору на главную роль 12-летней девочки. Подробности – в материале Москвы 24.

"Всего добивается своим трудом"

Фото: кадр из фильма "Дива"; режиссер – Анна Меликян; производство – Киностудия им. М. Горького

Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати и его бывшей возлюбленной, модели Алены Шишковой, исполнила главную роль одаренной оперной певицы в фэнтези-драме "Дива".

Алиса стала первой из всего актерского состава, кто выложил трейлер картины в социальной сети. Для этого девочка в конце мая зарегистрировала аккаунт в одной из соцсетей, который будет вести совместно с бабушкой – Симоной Юнусовой.

В комментариях под роликом подписчики Алисы разделились во мнениях. Многие отметили талант девочки и ее трудолюбие, пожелав ей успехов.

"Мне кажется, Алиса очень талантлива, причем с раннего детства, она, когда маленькая была, отлично играла на камеру", "помню, как хейтили дочку Пугачевой за то, что она в "Чучело" снялась. И Преснякова за то, что пел песни… А ведь это почти полвека назад. Зависть людская – величина постоянная", "дети знаменитостей развиваются, изучают языки, тратят время и силы – не нравится! Дети знаменитостей тратят деньги родителей, ничего не делают – не нравится! Ни единого шанса", – написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто выразил скепсис по поводу назначения Юнусовой на главную роль.

"Она же попала в каст фильма исключительно из-за своего таланта, я правильно понимаю?", "10-летний ребенок поет голосом взрослой женщины. Это сильно отвлекает, когда смотришь", "жаль, что такие актеры, как Цыганов, Снигирь и Трибунцев, снизошли до этого показа, все же не все должны решать деньги", "хотя бы поставили правильно мимический аппарат для видимости академического пения", – отметили критики.

При этом Алена Шишкова заступилась за дочь. В комментариях под трейлером модель написала слова поддержки.

"Алиса, как и ее папа, всего добивается своим трудом", – отметила мать юной актрисы.

В свою очередь, Тимати тоже опубликовал трейлер в своем блоге и заявил, что гордится дочерью.

За Алису вступилась и ее старшая коллега, актриса Юлия Снигирь.





Юлия Снигирь актриса "Доброжелатели" будут ругать "Диву" за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. Алиса очень талантливая. Как бы неприятно это ни звучало. Моей героине Изольде в фильме это тоже, кстати, неприятно. Так что посочувствуйте Изольде.

У Алисы пока нет профессионального образования в силу возраста, но с раннего детства девочка брала уроки актерского мастерства в частной школе. Также Юнусова занималась балетом.

Предновогодняя премьера

Драма "Дива" выйдет 3 декабря 2026 года. Режиссером проекта выступила Анна Меликян, снявшая фильмы "Русалка", "Чувства Анны", "Про любовь" и другие. Сценарий она написала в соавторстве с Денисом Артамоновым ("1703").

В центре сюжета – юная Майя (Алиса Юнусова). Ее феноменальный голос помог ей стать сенсацией большой сцены. Однако успех вызвал зависть у примадонн, и вокруг маленькой девочки сформировался заговор. Майя столкнется с темной стороной триумфа и попытается понять: ее голос – это дар или проклятие.

"Это история невероятного, божественного дара и тех последствий, к которым приводит обладание этим даром. Талант, что обнаруживает в себе главная героиня фильма, ставит ее в центр всеобщего внимания, вызывает у окружающих и предельный восторг и страшную, черную зависть", – следует из описания проекта.

Старшими коллегами Юнусовой на съемочной площадке стали Евгений Цыганов ("Оттепель"), Юлия Снигирь ("Великая"), Тимофей Трибунцев ("Метод"), Софья Лебедева ("А зори здесь тихие…"), Андрей Максимов ("Фишер"), Игорь Миркурбанов ("Битва") и Мария Смольникова ("Плевако").

Съемки в "Диве" – это не первая киноработа Алисы. Ранее она снялась в комедийном сериале "Три сестры", где ее партнерами были Лариса Гузеева и Павел Деревянко. Кроме того, дочь Тимати участвовала в детской экранизации "Трех мушкетеров" вместе с Александром Плющенко, сыном Яны Рудковской.