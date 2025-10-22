Продюсер Дворцов: Тимати готовится к шикарной свадьбе с Валентиной Ивановой

Рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, готовятся к свадьбе, сообщил продюсер Сергей Дворцов. Торжество пары планируется пышным и масштабным. Подробности личной жизни 42-летнего холостяка – в материале Москвы 24.

"Хочет найти истинное счастье"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/halfbloodval

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, готовятся к свадьбе, раскрыл в беседе с изданием "Страсти" продюсер Сергей Дворцов. По его словам, разговоры о торжестве пары уже ходят, но точная дата бракосочетания все еще неизвестна.





Сергей Дворцов продюсер Женится на самом деле, да. Он все-таки хочет, как говорится, найти истинное счастье, как я говорю. Когда будет свадьба, не знаю, но я думаю, что в ближайшее время. Как говорят, свадьба будет, зная Тимати, дорогой, богатой, пышной, яркой. Это 100%, потому что Тимур любит все самое дорогое, роскошное.

Дворцов предположил, что для своей свадьбы Тимати и Иванова подготовят "какой-то эксклюзив".

Сергей также развеял слухи о том, что рэпер изменяет модели после рождения ребенка. По словам Дворцова, для Тимура в молодости была важна карьера, а теперь музыкант "в осознанном возрасте" и понимает, что ему нужна "спутница рядом, которая окажется той самой и будет его вдохновлять, поддерживать во всем".

Летом пара стала родителями, причем у Валентины родился первенец, а Тимати стал многодетным отцом. 2 августа на свет появилась девочка, которой дали имя Эмма. Иванова поделилась этой новостью с подписчиками лишь 11-го числа того же месяца, опубликовав в соцсетях кадры фотосессии с малышкой.





Валентина Иванова модель Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты моя опора и поддержка во время беременности. Твоя любовь и забота бесценны для нас. Спасибо тебе за все. Моя маленькая любовь, моя Эмма.

По данным СМИ, отношения Тимати и Ивановой начались в 2022 году. При этом модель быстро нашла общий язык с матерью рэпера Симоной Юнусовой, которая, как писали СМИ, оказывает на своего сына сильное влияние.

Пара не раз провоцировала слухи о помолвке и даже тайной свадьбе. В августе подписчики обратили внимание на фотографии в блоге Ивановой, где заметили кольцо на безымянном пальце молодой мамы, и решили, что торжество уже состоялось.

В декабре прошлого года сам Тимур подогрел домыслы.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", – написал рэпер под выложенным видео в соцсетях.

В апреле 2023-го пользователи Сети также заметили во время одного из публичных выходов пары изделие с бриллиантами на безымянном пальце Ивановой и решили, что это не просто украшение, и пара помолвлена.

Многодетный холостяк

Фото: legion-media.com/Photographers (Анастасия Решетова и Тимати)

За спиной рэпера не один публичный роман, кроме того, две его экс-избранницы подарили ему наследников. Однако музыкант еще ни разу не был женат.

По данным СМИ, в 2012 году Тимур начал встречаться с моделью Аленой Шишковой. Пара впервые встретилась на съемках видеоклипа музыканта, вскоре между ними закрутился роман, а через два года возлюбленная Тимати родила дочь Алису.

К слову, Юнусов рассказывал в интервью, что дважды делал Шишковой предложение, но та отказывалась, чем ставила его "в тупик". Так или иначе, пара рассталась через несколько месяцев после рождения ребенка.

По данным СМИ, едва ли не сразу после разрыва с Аленой Тимати сошелся с моделью Анастасией Решетовой. В октябре 2019 года избранница рэпера родила сына Ратмира. Однако и этому роману пришел конец: в сентябре 2020-го модель сообщила в личном блоге, что они с музыкантом больше не вместе.

По словам экс-возлюбленных Тимати, они смогли сохранить с ним дружеские отношения ради детей. Судя по публикациям в соцсетях, рэпер проводит много времени со старшими наследниками.

В СМИ ходили слухи, что рэперу не удалось пока построить семью из-за влияния его матери Симоны Юнусовой. Женщина, по информации прессы, обладает волевым характером. Пользователи Сети даже винили ее в расставании Тимура и Анастасии.

Астролог Александра Цветкова подтвердила журналистам, ссылаясь на анализ натальной карты Юнусова, что мать действительно имеет сильное влияние на музыканта и является для него "самым главным человеком на земле", сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом, по мнению эксперта, исполнитель уже "дозрел до семейных отношений", и сейчас ему хочется семьи, понимания и стабильности. Астролог посоветовала знаменитости жениться до 23 октября этого года, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.

