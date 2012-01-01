Роза Сябитова призналась, что расстроила свадьбу сына

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что много лет назад расстроила женитьбу собственного сына, который после этого все еще ходит в холостяках. Каких знаменитых матерей считают властными и подозревают в том, что они руководят сыновьями, расскажет Москва 24.

Роза Сябитова

Фото: legion-media.com/Persona Stars Performance/017

В одном из свежих интервью главная сваха страны призналась, что однажды сорвала свадьбу сына Дениса. С тех пор 35-летний наследник так и не обзавелся семьей.

По словам Сябитовой, Денис в 21 год решил жениться на женщине, которая была на 15 лет старше и имела двоих детей от предыдущих отношений. Роза выступила резко против такой невестки, поэтому пригрозила сыну-студенту, что лишит его финансовой поддержки.



Роза Сябитова телеведущая Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги.

Сын предпочел поддержку матери и отказался от союза с возлюбленной, заявив, что еще не готов брать на себя серьезные обязательства.

"Пронесло!" – ликовала тогда телеведущая.

Позже Сябитова пыталась найти подходящую партию для Дениса в эфире телепрограммы, соведущей которой является. Однако экранный союз быстро распался.

Симона Юнусова

Многие СМИ писали, что мать рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) тоже обладает волевым характером. После расставания в 2020 году исполнителя с Анастасией Решетовой, которая подарила музыканту наследника, в соцсетях заговорили, что Тимур разорвал отношения с ней именно под влиянием матери. Тогда хейтеры атаковали Юнусову в соцсетях, из-за чего она сначала закрыла комментарии, а вскоре опубликовала пост о том, что в семьях с правильными ценностями молодежь чтит старших родственников.





Симона Юнусова мать рэпера Тимати У меня с сыновьями сильная душевная близость, как бы некоторых это ни раздражало... Я не вмешиваюсь в жизнь детей, но всегда знаю, что там происходит, а они в свою очередь знают, что могут рассчитывать на мою помощь и поддержку.

Ольга Матвейчук

Фото: vk.com/Ольга Матвейчук

По словам актрисы Анастасии Макеевой, именно свекровь способствовала тому, что после шести лет совместной жизни ее брак с певцом Глебом Матвейчуком распался. Звезда "Анны Карениной" рассказывала журналистам, что в какой-то момент матери мужа в их жизни стало "слишком много", а Глеб не смел перечить ей ни в чем.

Например, однажды свекровь стала продюсером спектакля "Территория страсти", в котором играли Макеева и Матвейчук. Анастасия заявляла в интервью изданию "Караван историй", что Ольга "абсолютно не понимала кухни и законов этого рынка". При этом, по словам актрисы, Глеб осознавал, что "его мама оказалась не на своем месте", но не мог сказать ей об этом.

Конфликт, начавшийся с творчества, быстро перетек в личную жизнь. Впрочем, сам Глеб позже заявлял журналистам, что "мама вообще тут ни при чем", а он пытался примирить супругу и мать, но не смог.

Екатерина Васильева

По данным СМИ, народная артистка РСФСР была категорически против связи сына Дмитрия Рощина с однокурсницей, начинающей актрисой Еленой Кориковой. Якобы Васильева не желала видеть в невестках девушку из Тобольска.

По слухам, именитая актриса сделала все, чтобы разрушить отношения сына с Кориковой, даже намекала тому, что Елена носит ребенка от другого. В итоге Дмитрий поддался на уговоры матери и бросил беременную возлюбленную. Позже он стал священником и отцом восьмерых детей, однако сына Арсения от Кориковой так и не признал.