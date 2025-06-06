СМИ: мать Тимати случайно подтвердила беременность возлюбленной рэпера

В Сети завирусился видеоролик, который сняла мать Тимати Симона Юнусова. На кадрах, которые женщина разместила в своих соцсетях, виден округлившийся живот возлюбленной рэпера Валентины Ивановой. Подробности – в материале Москвы 24.

Просто розыгрыш?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Simona Chernomorskaya

30 апреля Симона Юнусова, мать рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), выложила в своем блоге видео с отдыха за границей с лаконичной подписью "Ура!". В кадре на пару секунд мелькнула возлюбленная музыканта Валентина Иванова. Избранница Тимати сидела на диване в непринужденной позе, при этом был виден ее заметно округлившийся живот.

Сама Валентина пару дней назад опубликовала в соцсетях креативный ролик: разговаривая по телефону в машине, она как бы невзначай сообщила собеседнику о своем интересном положении.

"Тут такая погода, очень тепло. Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Да. Показал, что я беременна", – заявила Иванова, причем на последних словах в автомобиль сел Тимати, лицо которого после услышанного выражало недоумение.

Интернет-пользователи настороженно отнеслись к публикации, ведь информация о беременности Валентины появлялась в СМИ еще месяц назад. При этом Иванова тогда опровергла слухи, назвав их "враньем". Вот и в этот раз нашлись скептики, которые решили, что это просто розыгрыш. Другие принялись поздравлять пару с пополнением, а третьи вспомнили, что Тимати никогда не женился на матерях своих детей.

По данным СМИ, Тимати и Валентина встречаются с 2022 года, причем избранница на 20 лет младше рэпера. В апреле 2023-го Иванова впервые спровоцировала слухи о помолвке: тогда она сопровождала возлюбленного на мероприятии, а на безымянном пальце ее правой руки красовалось внушительное кольцо с бриллиантами.

Позже, в декабре 2024-го подогрел слухи о свадьбе и сам Юнусов.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", – подписал музыкант выложенное видео в соцсетях.

Внимательные подписчики решили, что слово "жена" рэпер употребил неспроста. Однако мать исполнителя слухи не подтвердила.

"Думаю, что я бы знала", – написала Симона в соцсетях в ответ на вопрос поклонника о том, женился ли рэпер на самом деле.

Жениться готов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В случае, если предположения СМИ и поклонников окажутся правдой, для Ивановой ребенок станет первым, а для Юнусова – третьим. У рэпера есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и 5-летний сын Ратмир от вице-мисс России 2014 года Анастасии Решетовой. При этом Тимати еще ни разу не был женат, хотя с матерями своих детей он сохранил теплые, дружеские отношения.

Астролог Александра Цветкова рассказала изданию "Комсомольская правда", почему в 41 год Тимур все еще холостяк. Судя по натальной карте рэпера, главной женщиной для него является мама.





Александра Цветкова астролог Он с ней во многом советуется. Есть такое понятие, как "женат на маме", и проявляется это в том, что он очень зависим от ее мнения. Одобрение мамы он ждет во всем, и в выборе женщины тоже.

При этом астролог уверена, что Тимати уже "нагулялся" и вполне готов к серьезным семейным отношениям. Кроме того, Цветкова обозначила, что период с 06.06.2025 до 23.10.2025 будет для Тимура знаковым и посоветовала ему жениться именно в это время. Иначе он рискует лишиться поддержки от своей женщины, которая ему необходима для процветания.