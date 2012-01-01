Впервые ставшая мамой актриса Элизабет Мосс ездит на съемки с новорожденным

Актриса Элизабет Мосс подтвердила, что стала мамой: звезда сериала "Рассказ служанки" призналась, что после родов продолжила съемки и брала младенца с собой на площадку. Кто еще из знаменитостей не уходил в декрет, а воспитывал детей на работе, расскажет Москва 24.

Элизабет Мосс

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

27 марта на презентации шестого сезона сериала "Рассказ служанки" в Лос-Анджелесе 42-летняя актриса призналась, что впервые стала мамой. Кинозвезда также отметила, что ей не пришлось делать перерыв в работе и выбирать между карьерой и материнством. Элизабет не прекратила съемки и брала новорожденного с собой на площадку.

"Мне так повезло, что я могу это сделать. Любой из нас, кому посчастливилось привести своих детей на работу, наверняка думал: "Разве нам не повезло, что мы можем это сделать?" – поделилась Мосс в беседе с журналом People.

СМИ сообщали, что Элизабет забеременела во время съемок финального сезона сериала, а рассекретила свое положение в январе 2024 года. При этом актриса до сих пор не раскрывает пол, имя, дату рождения ребенка и личность его отца.

Жизель Бюндхен

Фото: Steve Eichner/WWD via Getty Images

В начале февраля СМИ сообщили, что 44-летняя модель стала многодетной мамой, родив третьего ребенка от нынешнего бойфренда Хоакима Валенте. Позже журналисты со ссылкой на друга Жизель писали, что уже спустя месяц после родов звезда вернулась к спортивным тренировкам. К слову, бывший ангел Victoria's Secret воспитывает 15-летнего сына Бенджамина и 12-летнюю дочь Вивиан от экс-супруга Тома Брэди.

В 2013 году после вторых родов бразильская супермодель опубликовала в соцсетях снимок, который красноречиво говорил о ее отношении к декрету. На фотографии Жизель кормила грудью маленькую дочь, а в это время над ее внешним видом трудились визажист, парикмахер и мастер по маникюру.

Светлана Иванова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

39-летняя звезда сериалов "Триггер" и "Тест на беременность" воспитывает двоих дочерей: 6-летнюю Миру и 13-летнюю Полину. После вторых родов актриса почти сразу вышла на работу. Светлана иронично писала у себя в соцсетях о том, как быстро прийти в форму после беременности.





Светлана Иванова актриса Многие спрашивают, как быстро похудеть после родов. Это грудное вскармливание по требованию и участие сразу в двух сериалах.

По информации СМИ, на съемках актрисе предоставляли отдельную комнату для нее, новорожденной дочери и нянечки, а также подстраивали работу под режим ребенка. Участники съемочного процесса признавались журналистам, что это доставляло определенные неудобства: во время кормления работа буквально стопорилась, потому что перестраивать все оборудование под другой эпизод нецелесообразно, если не доснята сцена со Светланой.

Регина Тодоренко

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

34-летняя телеведущая и блогер воспитывает двоих детей: 6-летнего Мишу и 2-летнего Мирослава. Регина не стала уходить в декрет даже с первым ребенком. Тодоренко активно делилась в соцсетях фотографиями со съемок и из гримерок, в которых находилось место для Мишиной кроватки.

Например, супруга Влада Топалова однажды запостила снимок, где на двери гримерки красуется объявление: "Тихо, спит ребенок!" А в одном из видео телеведущая показывала, что первенец присутствовал вместе с ней на съемках рекламы.

Пинк

Фото: JB Lacroix/WireImage

У 45-летней певицы Пинк (настоящее имя – Алиша Бет Мур) двое детей: 13-летняя Уиллоу и 8-летний Джеймсон. По данным СМИ, звезда тоже кормила детей грудью, не отрываясь от работы. Кроме того, исполнительница брала детей с собой на гастроли. Например, в одном из туров Пинк сопровождали наследники, которым тогда было год и семь лет. Причем для старшей Уиллоу это были уже далеко не первые гастроли вместе со звездной мамой.