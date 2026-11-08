Пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью потушен

Фото: MAX/"МЧС Ростовской области"

Пожар на складе полимерных материалов и масел в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Склад воспламенился на улице Туполева в Ростове-на-Дону утром 7 ноября. Площадь пожара составляла 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. Полностью пытались потушить пламя 85 человек и 26 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара не поступало.

При этом специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара. Специалисты отбирали пробы воздуха на территории жилой застройки города. По результатам проверки содержание химических веществ соответствует гигиеническим нормам.

