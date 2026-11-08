Автомобиль с 5 пассажирами утонул в Чувашии

Фото: MAX/"МЧС Чувашской Республики"

В Новочебоксарске в реку Цивиль съехал внедорожник ВАЗ-2121, в котором находились трое мужчин и две девушки. Все пятеро погибли, о чем сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Спасатели уже извлекли из воды тела всех погибших. В связи с этим поисковые работы, в которых принимали участие экстренные службы, в том числе водолазы, завершены. Психологи МЧС оказывают необходимую помощь и поддержку родственникам погибших.

"В ночь на 8 ноября в Новочебоксарске произошла непоправимая трагедия. Предположительно, пять молодых людей погибли, когда их автомобиль сорвался с обрыва и ушел под воду. Мы глубоко соболезнуем семьям и разделяем их скорбь. Это невосполнимая потеря, которая потрясла весь наш город", – написал глава города Александр Алексеев в мессенджере MAX.

По одной из версий, молодые люди приехали на рыбалку. В МВД Чувашии уточнили, что вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний житель Новочебоксарска вечером 6-го числа уехал из дома на своей "Ниве" в компании двух приятелей и двух подруг, после чего пропал.

Следы машины нашли на берегу реки в промзоне, сам внедорожник обнаружили в воде на глубине 3–4 метров. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина погибла после падения машины в реку в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в Центральном районе, когда водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на ограждение набережной Фонтанки, после чего автомобиль упал в реку.

Водителя с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, от медосвидетельствования он отказался.

