Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Женщина погибла после падения автомобиля в реку в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло в Центральном районе в 05:45, когда водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на ограждение набережной Фонтанки, после чего машина упала в реку.

Водителя с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медосвидетельствования он отказался. Пассажирка иномарки скончалась до прибытия врачей, уточнили в МВД.

Автомобилист задержан, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкальском крае. В результате 5 человек утонули, остальные выжили. По факту случившегося завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Расследование взято под контроль руководством краевого СУ СК России.