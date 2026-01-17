Форма поиска по сайту

17 января, 09:17

Экономика

Экспорт лекарств из России в ЕС превысил 30 миллионов евро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Экспорт российских лекарств в Евросоюз (ЕС) в период с января по ноябрь 2025 года составил более 30 миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Кроме того, по сравнению с 2025-м увеличились в 1,5 раза и отгрузки. Больше всего российские лекарства покупали Словения (67%) и Венгрия (29%).

При этом среди основных импортеров медикаментов из РФ поставки нарастили Швеция (вчетверо – до 403,7 тысячи евро), Словения (вдвое – до 20,04 миллиона евро) и Венгрия (вдвое – до 8,6 миллиона евро) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Однако ФРГ сократила импорт вдвое – до 553,9 тысячи евро, а Испания – почти вчетверо, до 99,4 тысячи евро.

Ранее столичный производитель лекарств увеличил объем выпуска продукции на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть объема была направлена на экспорт.

В частности, поставки в страны СНГ выросли в 3,6 раз, достигнув 1,4 миллиона упаковок. Главными рынками сбыта оказались Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Например, спросом на экспорт пользовались препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

