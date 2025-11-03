Московский производитель лекарств на треть увеличил выпуск продукции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель лекарств увеличил объем выпуска продукции на 34% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

"Предприятие имеет статус промышленного комплекса, что дает ему ряд налоговых льгот и позволяет вкладывать дополнительные средства в развитие производства. С января по сентябрь 2025 года компания увеличила объем выпуска лекарственных препаратов до 5,3 миллиона упаковок", – заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, четверть объема была направлена на экспорт. В частности, поставки в страны СНГ выросли в 3,6 раз, достигнув 1,4 миллиона упаковок. Главными рынками сбыта оказались Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Например, спросом на экспорт пользовались препараты для лечения заболеваний дыхательной системы. Корпоративный директор по производству компании Анатолий Ягленко подчеркнул, что такие результаты площадки являются следствием оптимизации и масштабированию производства.

"Мы целенаправленно развиваем выпуск социально значимых препаратов, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в странах ближнего зарубежья", – отметил Ягленко.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промышленного комплекса. По словам мэра, статус промкомплекса даст заводу налоговые льготы, которые помогут сэкономить средства, а также модернизировать существующие мощности. Всего такой статус имеют 53 предприятия, на них создано 62,7 тысячи рабочих мест.

