Столичные бренды представили полезные десерты

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Сделано в Москве" представил подборку столичных производителей, которые выпускают вкусные и полезные десерты без сахара. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Например, бренд "Дикоросы большой страны" представил свои продукты из диких ягод, трав и грибов в арт-павильоне "Ягода" в центре "Москва-Сити". Больше всего покупателей заинтересовали сублимированная земляника, вяленые сосновые шишки и лесные леденцы с эфирными маслами мяты, чабреца и сосны. Также популярностью пользовались сублимированная клубника в мятном шоколаде и земляника в клубничном шоколаде.

Основательница бренда Наталья Глушкова рассказала, что участие в летнем маркете "Сделано в Москве" позволило познакомить аудиторию с ассортиментом ее фирмы. Кроме того, в этом помогали продавцы-консультанты, которые работали на площадках маркета.



Зерновые медовые плитки без глютена, красителей, лактозы и пальмового масла выпускает компания Grani. Покупателям доступны десерты с мятой, пряностями, а также специальные наборы-ассорти.

"Участие в проекте "Сделано в Москве" помогло нам выйти на новые тематические площадки и познакомить с нашим продуктом более широкую аудиторию. Это, безусловно, положительно сказалось на узнаваемости бренда", – уточнила основатель бренда Ирина Гуда.

Леденцы с натуральным подсластителем изомальт производит бренд Lo-Li. Товары представлены в разных вкусах на основе натуральных фруктовых соков, чаев и суперфудов. Другой бренд Nattys выпускает арахисовые, кокосовые, миндальные и шоколадные пасты, изготовленные из цельных орехов, а также шоколадные батончики с мякотью кокоса и драже с арахисом в арахисовой пасте и какао.

Кроме того, бренд Raw to Go производит бисквиты с ванильным суфле, шоколадные батончики с фундуком, гречишные пончики и десертные пасты с гречишным чаем.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2025 года объем экспорта пищевой продукции из столицы вырос на 94% и достиг 5,8 миллиарда рублей. Такого показателя удалось достичь при поддержке Московского экспортного центра.

Основным направлением данного вида торговли стал Китай. За указанный период столичные предприниматели поставили в эту страну продукты питания на 3,4 миллиарда рублей.

