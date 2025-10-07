Фермеры получили около тысячи мест на московских ярмарках выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве завершилось распределение мест на ярмарках выходного дня в осенне-зимний период. Фермеры смогут продавать свою продукцию на столичных ярмарках с 10 октября по 28 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявки принимались на протяжении 5 дней в электронном виде от индивидуальных предпринимателей, юрлиц, владельцев личных и фермерских хозяйств. Всего было распределено около 1 000 мест в 46 районах Москвы.

В ближайшие месяцы на ярмарках выходного дня будут преобладать овощи и фрукты. Средний возраст фермеров составил 46 лет, при этом больше всего их в этом сезоне из Тамбовской области. Самому опытному участнику ярмарок Владимиру 82 года – он выращивает картофель, свеклу, морковь и другие продукты в Орловской области.

Заявочные кампании проходят несколько раз в год, что позволяет регулярно обновлять состав участников и обеспечивать широкое представительство фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что прилавки московских ярмарок выходного дня пополнились боярышником, шиповником, а также красной и черноплодной рябиной из Тамбовской, Липецкой и Орловской областей. Эти ягоды повышают иммунитет: красная рябина содержит витамин C, в шиповнике много аскорбиновой кислоты, а в боярышнике содержатся вещества, улучшающие работу сердца.