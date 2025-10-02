На московских ярмарках выходного дня появились рябина, шиповник и боярышник

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Прилавки московских ярмарок выходного дня пополнились боярышником, шиповником, а также красной и черноплодной рябиной из Тамбовской, Липецкой и Орловской областей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Эти ягоды повышают иммунитет: красная рябина содержит витамин C, в шиповнике много аскорбиновой кислоты, а в боярышнике содержатся вещества, улучшающие работу сердца.

"Боярышник можно назвать природной аптекой", – сказала участница ярмарки из Тамбовской области.

Осенние ягоды можно добавлять в чаи и компоты, использовать при приготовлении вторых блюд, соусов и десертов. Если из них сделать пюре или пастилу, то полезные свойства сохранятся. Для длительного хранения стоит заморозить ягоды или перетереть с сахаром.

Для того чтобы выбрать ягоды, следует посмотреть на упаковку: если на ней нет испарины, то можно брать.

Ранее врач-терапевт Марина Мелешина рассказала, что летом можно есть больше ягод и фруктов, однако это не поможет обеспечить организм витаминами на год вперед, так как все они усваиваются по-разному. Витамин A сохраняется в организме дольше, чем B9, а витамин C выводится вместе с водой, поэтому его запасы необходимо пополнять регулярно.