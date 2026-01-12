ФСПП дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Главное управление ФССП по Москве дало певице Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко.

"Пристав возбудил производство, и Долиной дано 5 дней на добровольное исполнение решения", – сказала собеседница агентства.

В 2024 году Долина стала жертвой аферистов и продала свою квартиру в столичных Хамовниках. Вырученные от сделки средства она перевела мошенникам. Четверо фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Позже исполнительница оспорила сделку о продаже недвижимости, право собственности на квартиру осталось за ней. Однако Верховный суд пересмотрел дело и признал хозяйкой недвижимости Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Адвокат артистки Мария Пухова рассказала, что квартира была готова к передаче еще 5 января, однако сторона Лурье якобы отказалась принимать ключи и документы. Обращение к приставам Пухова сочла хайпом и привлечением внимания.