Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 17:01

Шоу-бизнес

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры в столичных Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, инстанция обязала прекратить права пользования жилым помещением членами семьи артистки.

"После сегодняшнего решения Мосгорсуда о выселении семья Долиной должна съехать незамедлительно", – указала адвокат Лурье Светлана Свириденко, слова которой приводит ТАСС.

Правозащитница певицы Мария Пухова, в свою очередь, сказала, что они не планируют обжаловать данное решение.

Заседание прошло 25 декабря. При этом Долина не явилась на него. Не присутствовала и Лурье.

Певица стала жертвой мошенников и продала свою недвижимость в 2024 году. Полученные деньги и другие средства Долина перевела злоумышленникам. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже суд назначил четырем фигурантам различные сроки лишения свободы и штрафы.

В рамках гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за Лурье.

Лурье запланировала ремонт в бывшей квартире Долиной

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика