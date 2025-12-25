Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры в столичных Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кроме того, инстанция обязала прекратить права пользования жилым помещением членами семьи артистки.

"После сегодняшнего решения Мосгорсуда о выселении семья Долиной должна съехать незамедлительно", – указала адвокат Лурье Светлана Свириденко, слова которой приводит ТАСС.

Правозащитница певицы Мария Пухова, в свою очередь, сказала, что они не планируют обжаловать данное решение.

Заседание прошло 25 декабря. При этом Долина не явилась на него. Не присутствовала и Лурье.

Певица стала жертвой мошенников и продала свою недвижимость в 2024 году. Полученные деньги и другие средства Долина перевела злоумышленникам. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже суд назначил четырем фигурантам различные сроки лишения свободы и штрафы.

В рамках гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция, пересмотрев дело, признала право собственности на спорную недвижимость за Лурье.

