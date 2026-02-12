Расписание МЦД-3 изменено из-за пассажиров, которые удерживали двери поезда

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расписание ряда поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменено в связи с тем, что пассажиры удерживали двери в одном из составов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о сбое в движении составов на МЦД-3 и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Указывалось, что электропоезда задерживались в пути.

"Вместе с РЖД принимаем меры для стабилизации графика", – подчеркнули в ЦППК.



Ранее пассажиров предупреждали, что с 15 февраля по 23 марта изменится график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3.

В частности, будут отменены некоторые составы на маршрутах Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково и Москва – Тверь – Москва. Корректировки расписания связаны с модернизацией инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

