Скрывавшегося 16 лет болельщика сборной Словакии арестовали на Олимпиаде

Фото: 123RF.com/butenkow

На Олимпийских играх – 2026 в Милане был арестован 44-летний фанат словацкой сборной, которого разыскивали 16 лет. Об этом сообщает Life.ru.

Суд в итальянском городе Больцано выдал ордер на арест мужчины в 2010 году. Тогда ему было предъявлено обвинение в кражах в коммерческих учреждениях. В результате он был задержан, когда прибыл в Милан, чтобы поддержать сборную Словакии по хоккею.

О том, что мужчина находится в итальянском городе, сообщили сотрудники гостиницы, расположенной в районе Баджо. Теперь злоумышленнику грозит 11 месяцев и 7 дней тюрьмы за имущественные преступления. После задержания его посадили в тюрьму Сан-Витторе.

Ранее неизвестные на севере Италии подожгли железнодорожную линию Лекко – Тирано, которая ведет к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. По данным полиции и прокуратуры Ломбардии, инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Повреждения получили 7 кабелей стрелочного узла общей длиной около 64 сантиметров, а на месте были найдены остатки бутылки из-под зажигательной смеси.

