10 февраля, 15:34

Спорт

Украинскому скелетонисту запретили выступать на ОИ–26 в шлеме с фото погибших атлетов

Фото: ТАСС/AP/Alessandra Tarantino

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпийских играх 2026 года шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Это решение просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не позволяя им быть удостоенными чести на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить", – отметил Гераскевич.

Кроме того, спортсмен рассказал Reuters, что многие из тех, кто изображен на шлеме, были его друзьями. Он также объяснил, что МОК ссылается на пункт 50.2 Олимпийской хартии. В нем говорится, что "на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда".

Украинский президент Владимир Зеленский на странице в Х, в свою очередь, поблагодарил Гераскевича и заявил, что эту правду "нельзя считать неудобной" или называть "политической демонстрацией на спортивном мероприятии".

При этом в комитете отметили ВВС, что не получали никаких официальных запросов на использование этого шлема на соревнованиях.

Ранее российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать в своем выступлении на ОИ песню из фильма "Парфюмер". Поводом стал отзыв разрешения правообладателем. Спортсмену сообщили об этом за 3 дня до начала соревнований.

Позднее сообщалось, что Гуменник может выйти на лед под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

В итоге тренер российского фигуриста сообщила, что ее подопечный выступит на Олимпиаде под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна.

спортполитика

