11 февраля, 11:49

Каток на Северном речном вокзале столицы продолжит работать до 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ледовый каток на территории Северного речного вокзала в Москве будет принимать гостей примерно до 1 марта. Об этом сообщил заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.

Он также упомянул, что на территории доступны лыжные трассы, прогулки по ледовому городку и катание на электротюбинге.

Вместе с тем предприятие готовится к началу нового судоходного сезона. Коновалов напомнил, что в 2025 году речным транспортом воспользовались более 360 тысяч пассажиров.

Зимний отстой судов осуществляется на территории Северного и Южного вокзалов, уточнил он. При этом суда, не отправленные на ремонт, остаются на этих причалах, но проведение самих ремонтных работ на территории пассажирских причалов запрещено.

Ранее сообщалось, что у Северного речного вокзала заработала лыжная трасса в акватории Канала имени Москвы. Ее общая протяженность составила 4 километра. Состоит она из двух кольцевых маршрутов по 3 и 1 километру соответственно.

Москвичи и туристы могут посетить каток на площади Революции

