11 февраля, 11:24

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

ГУП "Мосгортранс" начало подготовку к сезону речной навигации по Москве-реке. Об этом сообщил замгендиректора организации Максим Коновалов, передает ТАСС.

Предыдущий сезон речной навигации завершился в Москве 14 ноября 2025 года. Тогда по реке было совершено около 4 миллионов поездок на круизных и прогулочных судах. Это на 10% превысило показатели 2024 года.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов выражал надежду, что в 2026-м показатели увеличатся еще на 10–15%. При этом, несмотря на закрытие летнего сезона, часть прогулочного флота продолжила работу и зимой.

Ликсутов напомнил, что маршруты речного электротранспорта функционируют круглый год и помогают сэкономить в пути от 30 до 40 минут. Всего летом регулярные электросуда выполнили свыше 42 тысяч рейсов, что на 40% больше прошлого показателя.

Семь регулярных речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года

