Причал "Сердце Столицы" приостановил работу по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Причал "Сердце Столицы" первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работает. Об этом сообщил Дептранса Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что работу причала приостановили по техническим причинам.

Ранее причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" были временно закрыты из-за сложной ледовой обстановки. Пять ледоколов помогали судам проходить по маршрутам.

Горожан также предупреждали, что интервалы движения электросудов могут быть увеличены на маршрутах регулярного речного электротранспорта в столице. Дептранс пояснял, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке.