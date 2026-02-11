11 февраля, 19:27Транспорт
Причал "Сердце Столицы" приостановил работу по техническим причинам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Причал "Сердце Столицы" первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работает. Об этом сообщил Дептранса Москвы в телеграм-канале.
Уточняется, что работу причала приостановили по техническим причинам.
Ранее причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" были временно закрыты из-за сложной ледовой обстановки. Пять ледоколов помогали судам проходить по маршрутам.
Горожан также предупреждали, что интервалы движения электросудов могут быть увеличены на маршрутах регулярного речного электротранспорта в столице. Дептранс пояснял, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке.