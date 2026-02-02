Интервалы движения электросудов могут увеличиться на трех маршрутах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Интервалы движения электросудов могут быть увеличены на 1, 2 и 3 маршрутах регулярного речного электротранспорта в столице. Это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке, предупредили в пресс-службе Дептранса.

Временно не работают причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон". В ведомстве подчеркнули, что в акватории причалов проводятся работы по ледокольному обеспечению.

Ранее в столице установили новый плавучий причал "Лужники". Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

Кроме того, начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город, а также почти не создает шума и вибраций. Гибридное судно курсирует каждый день в любое время года, а также может вместить до 130 пассажиров.

