Как столичные разработки помогают в диагностике и лечении рака

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москва обладает всеми возможностями для ранней диагностики рака – современным оборудованием, цифровизированными лабораториями и профильными врачами высокого класса, передает портал мэра и правительства столицы.

В столице функционируют 5 современных онкологических центров, которые оснащены передовым оборудованием для исследования и лечения опухолей. Вместе с тем столичные врачи используют сервисы искусственного интеллекта для обнаружения первых признаков болезни.

В частности, для анализа рентгеновских снимков и маммограмм используются ИИ-алгоритмы компьютерного зрения. Этот метод "двойного чтения" – врачом и программой – позволяет минимизировать риск ошибки и выявить патологию на самой ранней стадии.

Основой раннего выявления рака остается регулярная диспансеризация в городских поликлиниках. Как подчеркивает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, именно на начальных, часто бессимптомных стадиях лечение наиболее эффективно и может привести к полному выздоровлению.

Программа исследований составлена с учетом возраста и пола. Женщинам старше 40 лет каждые два года рекомендуется маммография. От 18 до 64 лет раз в три года проводится цитологическое исследование мазка с шейки матки.

Мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года назначают анализ на простат-специфический антиген. Всем пациентам каждые 2 года выполняется флюорография, выявляющая в том числе признаки опухолей.

Пациентам от 40 лет – раз в 2 года, а с 64 лет – ежегодно проводят исследование кала на скрытую кровь для профилактики колоректального рака. Также всем старше 45 лет показано эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Риск развития онкологического заболевания есть у каждого, но для некоторых групп он существенно выше. В особом внимании врачей остаются люди старше 40 лет, курильщики, те, кто ведет нездоровый образ жизни, страдает от ожирения, хронического стресса и ряда хронических болезней. Также одним из ключевых факторов является наследственная предрасположенность.

Чтобы выявить эти случаи, как поясняет Тяжельников, во время диспансеризации проводится анкетирование. Пациенты отвечают на вопросы о семейной истории болезней, привычках и образе жизни, что позволяет врачу составить индивидуальную карту рисков и скорректировать план обследований.

Специалист подчеркивает, что лучшей профилактикой остается здоровый образ жизни, сбалансированное питание, своевременное лечение любых заболеваний и регулярные обследования, соответствующие возрасту.

После прохождения исследований врач-терапевт во время приема оценивает состояние кожи, слизистых оболочек губ и ротовой полости, пальпирует щитовидную железу и лимфатические узлы. Это позволяет выявить видимые признаки возможной патологии и при необходимости назначить углубленную диагностику.

"Онкоскрининг при диспансеризации очень эффективен для выявления рака на ранней стадии. В прошлом году к нам на обследования пришла 52-летняя женщина. Во время маммографии у нее обнаружили подозрительное новообразование. Биопсия подтвердила онкозаболевание на первой стадии. После операции и лучевой терапии пациентка полностью излечилась", – рассказал врач.

По его словам, бывают и обратные случаи, когда человек впервые за много лет проходит обследование, не чувствуя симптомов, но диагностируется уже запущенная стадия рака, при которой лечение становится гораздо более сложным.

Наиболее действенным методом профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта являются эндоскопические исследования. В столице с 2025 года действует специальная программа, позволяющая пациентам старше 45 лет пройти такое обследование бесплатно и в сжатые сроки в городских поликлиниках.

Как объяснила старший научный сотрудник отделения диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова, такая диагностика является золотым стандартом выявления предраковых изменений и опухолей на ранних стадиях.

"Современное оборудование позволяет нам не только заметить малейшие изменения структуры слизистой оболочки и сосудов и диагностировать болезнь, но и удалить аденомы, из которых развивается колоректальный рак. Пройти гастроскопию без наркоза пациенты старше 45 лет могут в своих поликлиниках, а после 55 лет они получают направление на гастро- и колоноскопию под седацией в эндоскопические центры", – поделилась она.

Записаться на процедуру можно через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО", веб-версию электронной медицинской карты, порталы mos.ru и emias.info или по телефону. Помимо основного осмотра, во время процедуры проводят экспресс-тест на хеликобактерию, которая считается одним из факторов риска развития рака желудка.

"По городской программе диагностику в нашем центре прошли около пяти тысяч человек. За это время мы удалили около полутора тысяч аденом и выявили раковые опухоли у 79 пациентов. В 39 случаях диагноз был поставлен на ранней стадии, и пациенты уже проходят лечение", – добавила Ким.

При подозрении на злокачественную опухоль образцы тканей пациента отправляют на углубленный анализ. Все столичные онкологические центры оснащены современными патоморфологическими лабораториями с мощными сканерами, которые оцифровывают стекла – гистологические препараты. Оцифровка изображений и их хранение в единой базе позволили значительно сократить время постановки диагноза и повысить его точность.

По словам заведующего патологоанатомическим отделением МКНЦ имени А. С. Логинова Николая Карнаухова, для оценки развития опухоли необходимы результаты предыдущих исследований. Благодаря появлению единой цифровой системы все изображения стали доступны после одного нажатия кнопки, что ускоряет диагностику почти в два раза.

"Поделиться данными и обсудить сложные случаи с другими специалистами теперь можно в режиме реального времени. И не только внутри своего учреждения, но и с врачами других онкоцентров, поскольку все цифровые лаборатории образуют единый контур", – отметил он.

Карнаухов добавил, что медицина развивается и с каждым годом появляется все больше лекарств, назначение которых невозможно без проведения молекулярно-генетических анализов.

Он пояснил, что сканеры создают высококачественную цифровую копию гистологического препарата всего за одну минуту, при этом за один цикл в прибор можно загрузить до 450 таких образцов. По его словам, в день лаборатория обрабатывает до полутора тысяч проб и этот процесс можно сравнить с работой диагностического конвейера.

Ранее сообщалось, что ранняя диагностика злокачественных новообразований выросла с 62 до 68% в столице с 2019 года. Вместе с тем смертность пациентов в первый год после постановки диагноза снизилась на 33%. Особо высокие показатели зафиксированы по раку щитовидной железы – его ранняя диагностика достигает 97%.