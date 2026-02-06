Снег и до 13 градусов мороза ожидаются в Москве 6 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 6 февраля, составит от 11 до 13 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами – небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до минус 15 градусов, в некоторых районах также возможны осадки в виде снега.

В столичном регионе будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что небольшой снег ожидается в столичном регионе вплоть до понедельника, 9 февраля. По ее данным, высота снежного покрова в городе вырастет на 2–4 сантиметра. При этом осадки будут идти каждый день.

