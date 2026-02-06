06 февраля, 13:59Транспорт
Бренд Exeed опроверг сообщения о массовых неисправностях своих авто из-за морозов
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Китайский автопроизводитель Exeed за весь период присутствия на российском рынке не фиксировал массовых случаев поломок своих автомобилей при эксплуатации в условиях низких температур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Бренд уточнил, что все модели машин прошли необходимые процедуры сертификации для соответствия российским стандартам и требованиям эксплуатации.
"Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", – заключили в пресс-службе.
Соответствующие сообщения ранее начали появляться в телеграм-каналах. Владельцы премиальных китайских внедорожников утверждали, что морозы спровоцировали отключение ключевых систем безопасности машин прямо во время движения.
В частности, на приборной панели появлялись различные ошибки, приводящие к отказу систем ABS, курсовой устойчивости (антизанос), а также функции помощи при спуске. Отмечалось, что в таком состоянии авто могло оставаться в течение 2–3 часов, не реагируя даже на попытки перезагрузки.