Бренд Exeed опроверг сообщения о массовых неисправностях своих авто из-за морозов

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Китайский автопроизводитель Exeed за весь период присутствия на российском рынке не фиксировал массовых случаев поломок своих автомобилей при эксплуатации в условиях низких температур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Бренд уточнил, что все модели машин прошли необходимые процедуры сертификации для соответствия российским стандартам и требованиям эксплуатации.

"Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", – заключили в пресс-службе.

Соответствующие сообщения ранее начали появляться в телеграм-каналах. Владельцы премиальных китайских внедорожников утверждали, что морозы спровоцировали отключение ключевых систем безопасности машин прямо во время движения.

В частности, на приборной панели появлялись различные ошибки, приводящие к отказу систем ABS, курсовой устойчивости (антизанос), а также функции помощи при спуске. Отмечалось, что в таком состоянии авто могло оставаться в течение 2–3 часов, не реагируя даже на попытки перезагрузки.