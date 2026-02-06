Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:43

Происшествия

37 человек отравились в школе в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга составило 37 человек, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленобласти.

По состоянию на 6 февраля заболевшими числятся как учащиеся, так сотрудники учебного заведения, а также один работник пищеблока АО "КСП "Волна". В стационаре в настоящее время продолжают лечение 6 человек.

Результаты лабораторных исследований показали, что у заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция.

В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле межрегионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в селе Онохино в Тюменской области у детей была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболевшие являлись учащимися Онохинской средней общеобразовательной школы. В связи с этим было начато эпидемиологическое расследование.

"Новости дня": вакцину от ротавируса создали в России

