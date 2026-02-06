06 февраля, 14:43Происшествия
37 человек отравились в школе в Санкт-Петербурге
Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга составило 37 человек, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленобласти.
По состоянию на 6 февраля заболевшими числятся как учащиеся, так сотрудники учебного заведения, а также один работник пищеблока АО "КСП "Волна". В стационаре в настоящее время продолжают лечение 6 человек.
Результаты лабораторных исследований показали, что у заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция.
В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле межрегионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в селе Онохино в Тюменской области у детей была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболевшие являлись учащимися Онохинской средней общеобразовательной школы. В связи с этим было начато эпидемиологическое расследование.
