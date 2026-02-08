Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис Russpass разработал три оригинальных маршрута по Москве ко Дню российской науки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о маршрутах "Михайло Ломоносов: мозаика, телескоп и макет химической лаборатории ученого", "Зима отменяется, или Где искать тропики в Москве" и "По следам исследователей: путешествие в мир географии".

Первый маршрут помогает проследить связь между историческими и современными объектами, которые отражают вклад просветителя в науку и культуру. Прогулка проходит через ключевые места, связанные с Михаилом Ломоносовым и его наследием.

Второй маршрут расскажет о различных зеленых зонах и ботанических садах столицы. А третий включает в себя сведения о значимых объектах, посвященных изучению географии.

На страницах маршрутов пользователи сервиса могут ознакомиться с картой путешествия, прогнозом погоды на 10 дней, а также узнать график работы и адреса объектов посещения.

Ранее цифровой сервис Russpass представил новую подборку тематических экскурсий, которые проведут аттестованные гиды. Пользователям доступны как короткие вечерние прогулки по украшенному городу, так и многодневные путешествия. Маршруты разрабатывались с учетом интересов москвичей и туристов.