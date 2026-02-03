Опубликована расширенная деловая программа Форума будущих технологий

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Расширенная деловая программа появилась на сайте Форума будущих технологий, который пройдет 26 и 27 февраля в столичном Центре международной торговли. Главной темой станет "Биоэкономика для человека".

Всего программа предполагает более 25 дискуссий по направлениям "Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие" и "Экосистема: стратегия общества". Центральным событием будет пленарное заседание. Форум посвятят формированию биоэкономики в России и применению биотехнологий в отраслях экономики.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные ученые, крупнейшие производители, технологические лидеры в области биоэкономики, ведущие научные организации и ключевые ведомства, которые курируют реализацию нацпроекта по обеспечению технологического лидерства по направлению "Биоэкономика".

"Среди целевых показателей к 2030 году – увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. В работе по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров по направлению биоэкономики при этом должно участвовать 100% отраслевых компаний", – отметил первый зампредседателя правительства РФ, сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Он также назвал мероприятие важнейшей площадкой для обсуждения реализации нацпроекта, местом открытого диалога между наукой, бизнесом и государством.

Участники обсудят перспективы развития синтетической биологии, персонализированной медицины и биофармацевтики, регенеративных технологий и биопечати, интеграцию цифровых технологий в биопроизводство и АПК.

"Наука, предоставляя необходимые знания и технологии для разработки новых биопродуктов и процессов, становится двигателем трансформации отечественной промышленности, открывая новую главу в развитии биоэкономики. В эти дни Москва станет мировым центром обсуждения будущего биотехнологий и инновационных решений", – указал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на сегодняшний день учеными, бизнесом и представителями власти совместными усилиями закладывается фундамент для отраслей, которые определят экономику следующих десятилетий.

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, технологическое лидерство страны в критически важных областях является одной из основных национальных целей. Он заявил, что Россия имеет значительный научный потенциал в промышленной микробиологии, биотехнологии, генетике и биоинформатике. Именно это и формирует крепкую основу для развития инновационных проектов и повышения международной конкурентоспособности, добавил Кобяков.

Особое внимание в рамках форума будет обращено на интеграцию биотехнологий в цифровые производственные цепочки. Эксперты рассмотрят перспективы развития автономных атомных станций и персонализированной ядерной медицины.

В 2025 году в Москве состоялся ряд крупных международных деловых мероприятий, посвященных инновациям, креативным индустриям, туризму и другим актуальным направлениям. В событиях приняли участие представители более 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. На представительных встречах эксперты из разных сфер обменивались опытом и эффективными практиками.

