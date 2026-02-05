Зеленский и Туск подписали письмо о намерениях по совместному производству оружия

Фото: ТАСС/EPA/PAWEL SUPERNAK

Украинский президент Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск подписали письмо о намерениях по совместному польско-украинскому производству оружия. Об этом в эфире телеканала TVP Info рассказал сам Туск.

"Это было нашей целью на протяжении многих месяцев, мы приложили немало усилий, чтобы идея совместного производства вооружения и боеприпасов стала фактом", – рассказал премьер.

Также политик выразил надежду, что часть средств из европейской программы по милитаризации пойдет на совместные проекты Варшавы и Киева.

Ранее на Украине начал работу завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Предприятие занимается обслуживанием БМП и танков. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его законной военной целью для российской армии.

