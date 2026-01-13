ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Массированный удар был нанесен в ночь на 13 января с помощью высокоточного оружия наземного базирования, а также БПЛА. Помимо энергетических объектов, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что этот удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам, расположенным на территории России.

Ранее российская армия поразила военные аэродромы, а также предприятие по производству и месту хранения БПЛА дальнего действия на Украине. Удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Были поражены не только аэродромы и места хранения беспилотников, но и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах. Помимо этого, нанесен удар по энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах украинских военных.

