ВС РФ вывели из строя Львовский авиаремонтный завод ударом "Орешника"
Фото: министерство обороны РФ
Вооруженные силы России 9 января вывели из строя Львовский авиаремонтный завод, нанеся по нему удар баллистической ракетой "Орешник". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что на предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины, включая истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, там производились беспилотники большой и средней дальности, которые использовались противником для нанесения ударов по российским гражданским объектам.
Также российские военные поразили производственные мощности двух киевских предприятий, где собирали БПЛА для ударов по территории России. Поражены в том числе объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. При нанесении удара ВС РФ использовали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" и крылатые ракеты морского базирования "Калибр".
Российская армия 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе "Орешник" и БПЛА.
