Российскую туристку унесло океанским течением в Индонезии

Фото: 123RF.com/noegrr

Российская туристка погибла после того, как ее унесло океанским течением на пляже Парангтритис в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательные службы.

Как уточнил координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграхи, трагедия произошла 2 марта. Группа туристов, в том числе 51-летняя россиянка, были на пляже с утра и разошлись по разным частям побережья.

"Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения", – сказал он.

Друзья женщины попытались оказать ей первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию. После этого спасатели эвакуировали россиянку на берег и доставили ее в больницу. Позже они подтвердили смерть.

В настоящее время местные власти и иммиграционная служба координируют действия по репатриации тела погибшей в Россию.

Спасатели рекомендовали путешественникам соблюдать аккуратность на пляжах южного побережья острова Ява, поскольку там часто бывают океанские течения.

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

