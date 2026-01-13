Clarin: при ударе гигантской волны по пляжам Аргентины погиб человек

Фото: 123RF.com/galdzer

Человек погиб при ударе большой волны в Аргентине. Об этом сообщает газета Clarin со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел днем 12 января. Большая волна обрушилась на пляжи в аргентинских городах Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата, смыв с побережья Атлантики десятки людей и озера Мар-Чикита.

В результате 29-летний аргентинский наездник Яир Манно Нуньес погиб, еще один мужчина перенес сердечный приступ. Также получили травмы 34 человека. Как выяснило издание, перед ударом волны море отступило.

Кроме того, газета указала, что погибший приезжал в Аргентину на отдых.

Ранее мощные волны, обрушившиеся на побережье испанского острова Тенерифе, унесли жизни трех человек. Среди погибших – 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель Ла-Оротавы и еще один мужчина. Еще 15 человек пострадали.

По данным СМИ, все происшествия стали результатом неосторожности людей. В частности, в Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за пределами огражденной буями зоны.

