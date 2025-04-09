На Бали призвали туристов делать селфи осторожнее после травмирования россиянки

Фото: телеграм-канал SHOT

Власти Бали попросили туристов быть осторожнее при фотографировании из-за инцидента с россиянкой, которая 5 апреля во время селфи упала на кораллы в море и получила травмы. Об этом сообщает портал Bali Sun.

Издание уточнило, что травмы, которые получила гражданка России, были настолько серьезными, что девушке сперва пришлось оказать неотложную помощь прямо на пляже и только потом отправить ее в больницу.

Глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана подтвердил, что 27-летняя россиянка получила травмы после того, как ее сбила большая волна. В связи с этим он призвал путешественников обращать внимание на окружающую среду во время фотографирования.

Сукадана объяснил, что высокие волны, крутые овраги, скалистые обрывы и быстрые реки привели к гибели сразу нескольких десятков туристов, а около сотни человек получили травмы.

Ранее россиянка погибла на Шри-Ланке, когда пыталась сделать селфи, высунувшись из вагона поезда. Женщина выпала во время движения.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Коломбо Александр Ивин уточнял, что девушка была на острове в составе тургруппы. При этом он пообещал оказать помощь родственникам погибшей в доставке тела россиянки на родину.

