Родственница погибшей на Шри-Ланке россиянки рассказала о трагедии

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Погибшая на Шри-Ланке россиянка поехала на остров с подругами, а в день трагедии решила отправиться на экскурсию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комментарий ее родственницы Юлии.

О гибели россиянки на Шри-Ланке стало известно 20 февраля. Инцидент произошел, когда женщина пыталась сделать фото, высунувшись из вагона поезда. Она выпала во время движения.

По словам Юлии, точные обстоятельства смерти девушки необходимо будет установить. Однако она уже изучила в соцсетях информацию про экскурсию, куда поехала россиянка. Как утверждает родственница погибшей, гиды контролируют процесс, когда люди делают селфи. Именно поэтому Юлия не понимает, из-за чего произошло данное происшествие.

Сейчас семья находится на связи с подругами погибшей, которые отдыхают на Шри-Ланке, а также с представителями страховой компании.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Коломбо Александр Ивин сообщал, что россиянка была на острове в составе тургруппы. Диппредставительство оказывает содействие родственникам в оформлении и доставке тела погибшей на родину.

