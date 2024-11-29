Российская туристка погибла в Таиланде во время наводнения

Видео: телеграм-канал Mash

Российская туристка погибла во время наводнения в Таиланде, передает Life.ru

По данным СМИ, 24-летняя девушка проигнорировала шторм и предупреждающие красные флаги. Она сидела на камнях возле берега, где ее и смыло волнами.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что ЧП произошло, когда россиянка развернула на скале коврик для йоги. Девушке пытались помочь, но не успели, так как спасательные средства уже оказались убраны в ангар из-за непогоды.

Погибшая отдыхала на острове Самуи вместе со своим парнем. Он сейчас дает показания местной полиции.

Наводнения охватили уже всю провинцию Паттани. Местных жителей главного курорта Таиланда, Пхукета, призывали быть готовыми к ЧП. На соседней Шри-Ланке из-за ливней и наводнений пострадали уже более 400 тысяч человек. Точное число погибших оценивается в 17 человек.

