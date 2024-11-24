Спецборт МЧС РФ доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Мьянму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи жителям Мьянмы, пострадавшим от сильнейшего циклона. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы и передвижная электростанция.

Ранее тайфун "Усаги" обрушился на провинцию Кагаян на Филиппинах. Максимальная скорость ветра в районе тайфуна достигала 49 метров в секунду. При этом порывы ветра были еще сильнее – до 66 метров в секунду.

Еще одно стихийное бедствие произошло до этого в Испании. По данным на 2 ноября, число погибших в результате сильных ливней и наводнений достигало 207 человек.