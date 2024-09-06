Мьянма может запустить бартерную торговлю с РФ, чтобы противостоять санкциям

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Мьянма может запустить систему бартерной торговли с Россией для противостояния санкционному давлению. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин на полях Восточного экономического форума.

"20 лет назад мы пришли к бартерной системе торговли с Китаем. Тогда не было предпосылок для ее введения в отношениях с Россией, потому что все зависит от потребностей бизнеса", – приводит его слова ТАСС.

Чжо Све Лин отметил, что сейчас Мьянма готова поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов в обмен на удобрения, нефть и газ из России. По его мнению, это может стать важным шагом в рамках усилий по противостоянию санкционному давлению.

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи выразил заинтересованность в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру. Афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.