В Афганистане заявили о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи выразил заинтересованность в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", – пояснил он.

Накануне делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву для переговоров с российскими коллегами. Афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.

Ранее в посольстве РФ назвали неприемлемым удержание США принадлежащих Кабулу финансовых средств. В дипведомстве отмечали, что население Афганистана переживает социально-экономический кризис, а действия Вашингтона усугубляют страдания афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в стране.

15 августа 2021 года талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

