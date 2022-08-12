В посольстве РФ назвали неприемлемым удержание США принадлежащих Кабулу финансовых средств

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Соединенные Штаты должны разморозить международные резервы ЦБ Афганистана. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в телеграм-канале.

В диппредставительстве отметили, что население Афганистана переживает социально-экономический кризис. Действия Вашингтона усугубляют страдания афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране, подчеркнули в посольстве.

22 июня в Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров. Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 920 человек, еще порядка 620 получили ранения.