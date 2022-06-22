Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане

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Подземный толчок магнитудой 5,8 зарегистрирован в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Как уточняется, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее в Амурской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

До этого подземный толчок магнитудой 5,5 балла произошел на Камчатке. Землетрясение зафиксировали в 214 километрах от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 82 километра.

