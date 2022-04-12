Землетрясение произошло на севере Амурской области

Фото: depositphotos/vchalup2

На территории Тындинского округа Амурской области в ночь на вторник, 12 апреля, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали, в бассейне реки Хани на границе с Якутией.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Фиджи. Эпицентр подземных толчков располагался в 503 километрах от столицы островного государства города Сува с населением порядка 77,3 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

До этого на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения. Первые два подземных толчка зафиксировали в Исикаве с интервалом в две минуты. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Спустя 50 минут в этой же префектуре снова произошло землетрясение магнитудой 4,0. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

