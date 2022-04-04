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Три землетрясения подряд произошли на западном побережье Японии

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/denisismagilov

В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения. Об этом со ссылкой на главное метеорологическое управление страны сообщает РИА Новости.

Первые два подземных толчка зафиксировали с интервалом в две минуты – в 04:26 и 04:28 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Спустя 50 минут в Исикаве снова произошло землетрясение магнитудой 4,0. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

В середине марта в Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли люди. Около 200 человек были ранены. В результате подземных толчков без электричества остались порядка двух миллионов домов. Также частично или полностью была приостановлена работа 11 тепловых электростанций.

В ночь на 4 апреля землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на Сахалине. Эпицентр находился в акватории Охотского моря. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На западном побережье Японии произошло землетрясение

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